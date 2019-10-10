اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الهلال يسجل اسوأ بداية له في مسابقة الدوري الممتاز

0 نشر
مصدر الخبر / صحيفة اليوم التالي 0 تبليغ

Advertisements

تابع اهم ما جاء من أخبار في الصحف السودانية السياسية والرياضية والاجتماعية والشاملة من مصادرها المختلفة اليوم

الخرطوم _ (اليوم التالي)

سجل الهلال البداية الأسوأ له في تأريخه خلال مسابقة الدوري الممتاز. ولم يسبق للأزرق أن تعثر في (3) مباريات متتالية منذ انطلاقة البطولة في العام 1996 وفقد الهلال (8) في (5) مباريات.
وبات مؤكدا احتفاظ الأزرق بمقعده المتأخر في روليت المسابقة بانتهاء الجولة الخامسة من المسابقة إذ يحتل الفريق المركز التاسع على الرعم من أن هناك أندية تتقدم عليه في الترتيب وخاضت مباريات أقل وهو ما يشير إلي اتساع فارق النقاط بعد اكتمال مباريات الجولة الخامسة.
الأزرق سيواجه موقفا صعبا في الجولة الثالثة بمواجهة الأهلي شندي بالجوهرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا