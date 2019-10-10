الهلال يسجل اسوأ بداية له في مسابقة الدوري الممتاز

الخرطوم _ (اليوم التالي)

سجل الهلال البداية الأسوأ له في تأريخه خلال مسابقة الدوري الممتاز. ولم يسبق للأزرق أن تعثر في (3) مباريات متتالية منذ انطلاقة البطولة في العام 1996 وفقد الهلال (8) في (5) مباريات.

وبات مؤكدا احتفاظ الأزرق بمقعده المتأخر في روليت المسابقة بانتهاء الجولة الخامسة من المسابقة إذ يحتل الفريق المركز التاسع على الرعم من أن هناك أندية تتقدم عليه في الترتيب وخاضت مباريات أقل وهو ما يشير إلي اتساع فارق النقاط بعد اكتمال مباريات الجولة الخامسة.

الأزرق سيواجه موقفا صعبا في الجولة الثالثة بمواجهة الأهلي شندي بالجوهرة.

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