“سين” للغلال تتهم جهات بإقحامها في أجندة سياسية وتنفي إيقاف “250 “سائقاً عن العمل

اتهمت شركة سين للغلال جهات – لم تسمها- بمحاولة إقحام أجندة سياسية عبر تداول أخبار غير صحيحة عن الشركة مستغلة في ذلك الوضع السياسي الراهن لخدمة أطراف بعينها.

وأشارت إلى أن أخبار متداولة ترمي بظلال سالبة على أداء الشركة سيما أنها تعمل في قطاع مرتبط بقوت المواطنين.

ونفى بيان صحفي صادر عن الشركة توقيف عدد 250 سائقاً عن العمل يتبعون لها كما جاء في أخبار بعض الصحف اليوم “الأربعاء” وأكدت عدم امتلاكها لهذا العدد من السائقين.

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وقالت الشركة بحسب البيان إنها تحتفظ بحق الرد وإتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حقها.

يذكر أن وسائل إعلام تداولت اليوم خبر إيقاف “سين” لعدد 250 سائقاً عن العمل واتهمتهم بالانتماء للمؤتمر الوطني، وأكدت الشركة أن أبوابها مفتوحه للإعلام لتمليكه المعلومات من مصادرها الصحيحة دون اللجوء الى الإثارة.

الخرطوم: باج نيوز

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