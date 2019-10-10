عابدون يؤكد دعمه للمشاريع الزراعية والإنتاجية

(سونا)- وقف الفريق ركن أحمد عابدون حماد والي ولاية الخرطوم المكلف على الجهود الجارية في مشروع شركة ارتقاء للإنتاج الزراعي والحيواني إحدى الشركات المساهمة فيها الولاية مع وزارة الزراعة الاتحادية لتوفير الغذاء وزارعة الأعلاف وتربية وتسمين العجول وتحسين سلالات الأبقار في مساحة 10 آلاف فدان.

وأوضح الوالي أن الزيارة التي رافقه فيها المهندس بابكر محمد عطية المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري صباح اليوم، جاءت بغرض الوقوف ميدانيا ومعالجة المعوقات لضمان تحقيق شعار الولاية بالتوجه نحو الإنتاج وتحقيق وفرة من المنتجات الزراعية والحيوانية لتغطية الاحتياجات المحلية والتوجة للصادر.

وأكد الوالي دعمه للمشاريع الزاعية والعمل على إدخال احدث التقانات الحديثة وإدخال الكهرباء للمشاريع الزراعية لتقليل تكلفة الإنتاج والتي تتسق مع سياسة الدولة الرامية لدعم المنتجين.

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وأشار إلى خطة الولاية لإعادة تأهيل المشاريع المملوكة للولاية خاصة المشاريع التي تقع حول القرى بغرض تنمية الريف وتحقيق التنمية المستدامة بالإضافة للمسؤولية الاجتماعية تجاه مواطني القرى بدعم التعليم والصحة وإدخال الكهرباء للقرى وتوفير المياه الصالحة للشرب.

من جانبه أشار المهندس بابكر محمد عطية إلى أن شركة ارتقاء شراكة بين ولاية الخرطوم ووزارة الزراعة والمالية الاتحادية والقطاع الخاص، وأبان أن المشروع يضم أكثر من 14 رشاشا تعمل في إنتاج الأعلاف لتغطية مزرعة تسمين العجول المصاحبة للمشروع بالإضافة لقسم خاص بتحسين سلالة الأبقار.

وكشف المدير العام عن خطة الوزارة لتطوير العمل بالمشروع بتركيب 66 رشاشا إضافيا لزراعة المحاصيل النقدية والخضر والحبوب الزيتية وذلك باستغلال كافة مساحة المشروع.

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