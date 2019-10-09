عمرو مصطفى يتعاون مع تركي ال شيخ وموزع "ديسباسيتو"

تعاون النجم عمرو مصطفى مع الموزع الموسيقى العالمي A. R. Rahman في ألبومه القادم " لعبت مع الأسد"

ويذكر أن "رحمن"حائزعلى جائزتي أوسكار عن تأليفه لموسيقى فيلم Slumdog Millionaire، بجانب عشرات الجوائز الأخرى ومئات الترشيحات.

الألبوم من كلمات ورؤية فنية للمستشار تركي آل الشيخ، وهو مكوّن من 10 أغنيات جميعهم من ألحان عمرو مصطفى وإنتاج شركة فيولين.

والجدير بالذكر أن الفنان عمرو مصطفى إنتهى منذ أيام قليلة من أعمال المكساج والماستر الخاص بالألبوم في أمستردام بهولندا، الذي تعاون فيه مع العديد من موزعين الموسيقى العالميين مثل R3HAB، Emrah Karaduman، Afrojack، والموزع Boi-1da الذي تعاون مسبقًا مع العديد من النجوم العالميين في أنجح اغانيهم مثل النجوم Drake، Eminem، Rihanna، Kanye West، Nicki Minaj، والموزعين Andres Torres & Mauricio Rengifo اللذين قاما بتوزيع أغنية Despactio والتي حققت 6.5 مليار مشاهدة على يوتيوب.

ويعتبر ألبوم لعبت مع الأسد بمثابة عودة غنائية قوية لـعمرو مصطفى بعد غياب 10 سنوات عن آخر ألبوماته، وسيتم طرحه حصرياً في مصر مع شبكة فودافون بالتعاون مع شركة أربو بلس للتوزيع الرقمي.

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عمرو مصطفى من أكبر ملحنين الوطن العربي وحصدت أغنياته العديد من الجوائز ولحّن لأكبر نجوم الوطن العربي، تُرجمت ألحانه في العديد من الدول مثل إسبانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، السويد ، تركيا وغيرهم، ويمتلك عمرو مصطفى 3 ألبومات كمطرب وهم أيامي، علامة في حياتك، الكبير.

والجدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية قد أعلن عن مفاجأة جديدة من نوعها، وهي عبارة عن ألبوم كامل من كلماته وألحان وغناء عمرو مصطفى.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سيجمعني ألبوم كامل من كلماتي وألحان وغناء عمرو مصطفى وبتوزيع لنخبة من الموزعين العالميين وفي أكبر وأحدث استوديوهات العالم".

وأضاف: "أعتقد أنه سيكون نقلة في عالم الموسيقى العربية، وأنا أرفع راية التحدي. اعملوا مزيكا زي كده أو كونوا مستمعين فقط. موعدنا ٤ أغسطس في يوم ولدت فيه وأحببت أن أشارككم الألبوم فيه كنت مهتما بكل التفاصيل وأكثر ما أتعبني جنان عمرو مصطفى. ربنا يتمم على خير... أتحداكم"