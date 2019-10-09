قيادي بقوى التغيير : ﻟﻦ ﻧﺴﻘﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إذا أﺧﻄﺄت

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ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺟﺪﻱ ﺻﺎﻟﺢ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.
ﻭﻗـﺎﻝ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺣـﻮﺍﺭ ﻣﻊ » ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ« ﺇﻥ ﻗـﻮﻯ ﺇﻋــﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﻲﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻫـﻲ ﻁـﺮﻑ ﻓﻲﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺍﻧﻬﻢﺳﻴﺸﻜﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻱ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻋﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.
ﻭﺍﺳﺘﻄﺮﺩ ﻗﺎﺋﻼً »ﺇﺫﺍ ﺃﺧﻄﺄﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﻧﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺑﻞ ﻧﺼﺤﺤﻪ ﻟﻜﻦ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻻﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻬﺪﺍﻡ« ، ﻭﻗﺎﻝ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥﻋﻦ ﺍﻻﺳﻘﺎﻁ ﻭﻟﻜﻦ ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺴﻘﻂ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻜﻦﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺒﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻧﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺒﺪﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻮﺯﻳﺮ ﺁﺧﺮ ﻭﻫﺬﺍﻛﻠﻪ ﻭﺍﺭﺩ.