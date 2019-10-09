في حادثة طريفة أدهش “ضب” مشاهدي قناة (الاخبارية السعودية) بسبب ظهوره وحركته الزائدة خلف مراسل القناة بالخرطوم، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”. وتبادل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر “الضب” وهو يعبث في خلفية المراسل بحركة زائدة أثارت الانتباه. Advertisements ويبدو أن المراسل كان يتحدث على الهواء من خلفية زجاجية تطل على شارع النيل، ظهر بها “ضب” من الخارج لحظة البث، مما أثار تعليقات طريفة وساخرة على المشهد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة : “ضب” يدهش المشاهدين وهو يعبث خلف مراسل قناة ( الاخبارية السعودية) بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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