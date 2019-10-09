التاريخ: 09-أكتوبر-2019
13 مشاهدة
التقى الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع اليوم بمكتبه بوزارة الدفاع بالسفير عرفان نزير اوغلو سفير دولة تركيا بالخرطوم، والذي نقل تحايا وزير الدفاع التركي وتمنى النجاح الكامل للفترة الانتقالية في السودان لتحقيق مطالب الشعب السوداني من استقرار وإقرار السلام وتجاوز تحديات الاقتصاد.
أكد السفير استمرار تركيا في دعم السودان في كافة المجالات وتقديم أفضل الدعم لتأمين السودان ووحدته، ودعا لتفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات العسكرية في مجال التدريب بين الجيشين السوداني والتركي.
وبحسب السوداني أكد وزير الدفاع أزلية العلاقات التاريخية بين البلدين وعلاقات التعاون العسكري الثنائي، وأمن على مواقف تركيا الثابتة تجاه السودان وموقفها الأخير المساند للتغيير بعد ثورة ديسمبر 2019م واحترامها لرغبة الشعب السوداني ومشاركة وزير خارجيتها في حفل التوقيع على وثائق الفترة الانتقالية .
وقد حمل السيد الوزير السفير التركي تحياته لنظيره وزير الدفاع، مشيداً بعلاقات التعاون العسكري الثنائي، آملا أن يكون دور تركيا داعماً ومسانداً لعودة السودان لدوره الطبيعي في المسرح الإقليمي والدولي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع يلتقي بسفير دولة تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.