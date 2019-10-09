وزير الدفاع يلتقي بسفير دولة تركيا

التقى الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع اليوم بمكتبه بوزارة الدفاع بالسفير عرفان نزير اوغلو سفير دولة تركيا بالخرطوم، والذي نقل تحايا وزير الدفاع التركي وتمنى النجاح الكامل للفترة الانتقالية في السودان لتحقيق مطالب الشعب السوداني من استقرار وإقرار السلام وتجاوز تحديات الاقتصاد.

أكد السفير استمرار تركيا في دعم السودان في كافة المجالات وتقديم أفضل الدعم لتأمين السودان ووحدته، ودعا لتفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات العسكرية في مجال التدريب بين الجيشين السوداني والتركي.

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وبحسب السوداني أكد وزير الدفاع أزلية العلاقات التاريخية بين البلدين وعلاقات التعاون العسكري الثنائي، وأمن على مواقف تركيا الثابتة تجاه السودان وموقفها الأخير المساند للتغيير بعد ثورة ديسمبر 2019م واحترامها لرغبة الشعب السوداني ومشاركة وزير خارجيتها في حفل التوقيع على وثائق الفترة الانتقالية .

وقد حمل السيد الوزير السفير التركي تحياته لنظيره وزير الدفاع، مشيداً بعلاقات التعاون العسكري الثنائي، آملا أن يكون دور تركيا داعماً ومسانداً لعودة السودان لدوره الطبيعي في المسرح الإقليمي والدولي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)