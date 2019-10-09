إغلاق مدرج مطار الخرطوم 6 ساعات غداً

التاريخ: 09-أكتوبر-2019 فى : أخبار 120 مشاهدة أعلنت شركة مطار الخرطوم الدولي إغلاق مدرج المطار لمدة 6 ساعات ليوم (الخميس 10 اكتوبر 2019) بغرض أعمال صيانة المدرج لتطبيق إجراءات التشغيل الآمن. وقال مدير شركة مطار الخرطوم عصام الدين أحمد محمد طاهر، للمركز الإعلامي لشركة مطارات السودان القابضة “تقرر إغلاق مدرج مطار الخرطوم الدولي لمدة 6 ساعات ليوم (الخميس) 10 أكتوبر 2019، اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً” . Advertisements وبحسب السودني أضاف أن الغرض من الإغلاق أعمال صيانة المدرج لتطبيق إجراءات التشغيل الآمن بمطار الخرطوم، موضحاً أنه تم التنسيق الكامل لتسيير العمل بالصورة المطلوبة قبل وبعد الإغلاق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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