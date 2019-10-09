رسم أستاذ جامعي صورة مأساوية وقاتمة عن التعليم العالي في عهد النظام المباد مشيراً إلى البيئة التي صارت طاردة للأستاذ الجامعي حيث أصبح يغادر التعليم العالي داخل السودان مفضلاً الهجرة. وأوضح الأستاذ الجامعي بأن هناك إحدى الجامعات كانت تعتمد على أستاذين فقط في تدريس طلابها الذين يصل عددهم 1772 طالب حيث قال:(مشينا لواحدة من الكليات لقينا الكلية فيها 1772 طالب وفيها أستاذين فقط العميد ومعاه واحد تاني) مضيفاً بأن مقابل كل 800 طالب أستاذ واحد فقط.. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: صورة صادمة للتعليم العالي في النظام البائد :( كلية جامعية تعمل باستاذين فقط لدريس أكثر من 1700 طالب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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