تفاقم أزمة المواصلات بالعاصمة

التاريخ: 09-أكتوبر-2019
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تفاقمت أزمة المواصلات ووسائل النقل داخل العاصمة بشكل واضح وشوهد المئات في شارع الجمهورية وقبالة كوبري كوبر بالخرطوم وغيرها ينتظرون وسيلة تقلهم إلى منازلهم وينتظرون ساعات طويلة في ظل شح واضح للحافلات حتى خارج أوقات الذروة المحددة من الثانية ظهراً إلى الخامسة مساء فيما خلت مواقف المواصلات من الحافلات بشكل شبه تام.
واضطر الكثير من الشباب لحمل لافتات تطالب أصحاب مركبات النقل الخاص بتخفيف الزحام عبر إغلاق الشارع بشكل جزئي والمطالية بنقل المواطنين غير أن المبادرة لم تجد التجاوب الكافي ما اضطر كثيرين للسير راجلين آملين أن يجدوا مركبة خاصة أو عامة تقلهم لمقصدهم.
وبحسب السوداني ذكر (عثمان خلف الله) أنه وقف لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة دون أن يحظى بمقعد في إحدى الحافلات مبيناً أن الأزمة استفحلت أكثر مما كانت عليه يوم أمس الذي شهد هطول أمطار غزيرة في العاصمة الخرطوم.
وعبرت (مروة عبد المنعم) عن استيائها مشيرة إلى أنها تقف منذ الثالثة ظهراً وحتى السادسة مساء دون أن تجد وسيلة تقلها إلى منزلها ولم تجد مخرجاً حتى من أصحاب مركبات الأجرة لمطالبتهم بأسعار خيالية تخلو تماماً من المنطق ولفتت إلى أن مبادرة الشباب بإيقاف المركبات الخاصة وجدت قبولاً محدوداً وكشفت عن مشاهدتها للكثير من المركبات العامة (الحافلات) خالية من الركاب وبباب مغلق دون أن يتوقف سائقها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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