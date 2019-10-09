عاجل : إستقالة عضو المجلس الأعلى للنيابة

دفع عضو المجلس الأعلي للنيابة د.محمد سعد رنات باستقالته اليوم إلى المجلس السيادي مع تسليم النائب العام صورة من الاستقالة.

وبحسب التيار قال رنات إن أسباب استقالته تعود إلى تعديل الوثيقة الدستورية التي أفقدت المجلس الأعلي دوره في ترشيح النائب العام .

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)