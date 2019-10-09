دفع عضو المجلس الأعلي للنيابة د.محمد سعد رنات باستقالته اليوم إلى المجلس السيادي مع تسليم النائب العام صورة من الاستقالة.
وبحسب التيار قال رنات إن أسباب استقالته تعود إلى تعديل الوثيقة الدستورية التي أفقدت المجلس الأعلي دوره في ترشيح النائب العام .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : إستقالة عضو المجلس الأعلى للنيابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.