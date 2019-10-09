وزيرة التعليم العالى تلتقي مديري الجامعات الحكومية الجدد .. تحديد موعد فتح الجامعات

التقت أ.د إنتصار الزين صغيرون وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم بقاعة الوزارة بمديري الجامعات الحكومية الجدد وذلك بحضور ب. سامي محمد شريف وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث أكدت أ.د. أنتصار المسئولية العظيمة في الفترة القادمة والتي بذلت فيها مجهودات كبيرة في كيفية اختيار مديري الجامعات والتي تستند على ميثاق الحرية والتغيير والتي تقوم على الحرية والسلام والعدالة مع مراعاة خبرات الأساتذة الاكاديمية وخدمة المجتمع والإشراف على الدراسات العليا مشيرة إلى المهام الصعبة في العام الأول والتي ترتكز على مراجعة القوانين واللوائح لتلك الجامعات والمتمثلة في تعيين المدير والعمداء ورؤساء الأقسام مع الأخذ في الاعتبار قضايا الطلاب .

لافتة الانتباه إلى تشكيل مجلس الجامعة بأسرع ما يمكن حتى يسهل وضع القوانين لإكمال الإجراءات الجامعية الخاصة بوضع اللوائح والقوانين، داعية للاهتمام بالمناشط للطلاب وتحسين البيئة الجامعية مع قيام نشاط اتحادات الطلاب هذا وقد أوضح بروفيسور سامي محمد شريف وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المعايير التي تم الاختيار بها لمديري الجامعات و الذي تم من تكوين لجنة لذلك مشيداً بتلك المجهودات المبذولة ومؤكداً توفير الدعم اللازم للجامعات مع بداية فتحها وفي ذات السياق أكد مديرو الجامعات الاهتمام بالقضايا والتي تشمل مراجعات الهيكلة والقوانين واللوائح التي تنظم عمل إدارات الجامعات .

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وبحسب السوداني أكدت الوزيرة على فتح الجامعات في هذا الشهر وعلى الجامعات الإعلان بذلك وما أشارت إليه الوزيرة في قضية الصندوق القومي لرعاية الطلاب وهي أسلوب الداخليات للجامعات والتركيز على اختيار عمداء لكليات شئون الطلاب بالجامعات مع تغيير الشرطة الجامعية وابدالها بالحرس الجامعي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)