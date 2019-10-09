تعرف على أسعار الذهب بأسواق الخرطوم اليوم

سجل سعر جرام الذهب بأسواق الخرطوم يوم الأربعاء، انخفاضاً طفيفاً، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار21 من الكويتي والبحرين والتركي والسعودي الشراء 2900 جنيه، والبيع 3400 جنيه.

وبحسب الشروق سجل سعر أوقية الذهب في التداولات العالمية يوم الثلاثاء 1494.60 دولاراً، بانخفاض 10 دولارات و78 سنتاً، عن تداول الإثنين الذي كان قد بلغ 1505.38 دولاراً.

Advertisements

وبلغ سعر الجرام عالمياً 48.21 دولاراً، ووفقاً لسعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك السودان المركزي الذي سجل 45 جنيهاً، فإن السعر المحلي للجرام من الذهب يصبح 2170 جنيهاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)