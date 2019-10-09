الحكومة تطرح برنامجها التنفيذي كاملاً الأحد المقبل

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، أنه اعتباراً من يوم الأحد المقبل، فإن برنامج الحكومة سيكون كاملاً وجاهزاً للتنفيذ، فيما أجاز مجلس الوزراء في جلسته يوم الأربعاء خطة الحكومة للستة أشهر المقبلة.

وأجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، د.عبدالله حمدوك، خطة الحكومة للستة أشهر القادمة والتي شملت القطاعات الوزارية المتمثلة في قطاع الحكم والإدارة وقطاع التنمية الاقتصادية وقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية.

وبحسب الشروق قال محمد صالح في تصريحات صحفية، إن مجلس الوزراء وضع هذه الخطة في إطار برنامج لعام كامل، إلا أن الجدولة والمصفوفة مخصصة لستة أشهر، وذلك لتسهيل عملية التقويم والتقييم، بجانب المراقبة والمحاسبة من قبل الرأي العام .

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وأضاف وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء ركز كذلك على تنفيذ البرامج المتبقية خلال العام الجاري، والتي لا تتطلب التزاماً مالياً والمتمثلة في برنامج إصلاح أجهزة الدولة وإصلاح القوانين وتكملة المفوضيات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية.

وقال إن جملة الأنشطة والبرامج التي تضمنتها خطة الحكومة بلغت 435 برنامجاً ونشاطاً، حيث ستقوم بتنفيذها الوزارات المختلفة.

وحول مساهمات قوى إعلان الحرية والتغيير، قال وزير الثقافة والإعلام، إن هذا البرنامج لم يكن بعيداً عن أجواء الحرية والتغيير، موضحاً أن عدداً من الوزراء كانوا يعملون في برنامج السياسات البديلة لقوى الحرية والتغيير، وكشف عن لجنة وزارية شكلها مجلس الوزراء للنظر في أي نقائص في خطة الحكومة وتكملتها من برنامج الحرية والتغيير .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)