بالفيديو : انتشار كبير للزواج العرفي وسط طلاب جامعة كبيرة ورفض القضاء السابق اعتماد تحليل الحمض النووي لإثبات النسب

كشفت ناشطة حقوقية وقانونية بأن رئيس القضاء وعدد من القضاة الشرعيين في العهد السابق قد رفضوا طلباً بتضمين تحليل الحمض النووي لإثبات النسب واصفة رفضهم بالموقف الغريب حيث قالت:(طالبنا كثير جداً التحليل بتاع dna يكون جزء من إثبات النسب لكن واجهنا موقف غريبة جداً من رئيس القضاء آنذاك ومن عدد من القصاة الشرعيين واترفضت المسألة بالكامل).

كما كشفت ناشطة حقوقية عن انتشار كبير لظاهرة الزواج العرفي مبينة أنه شمل قطاعات كبيرة من المجتمع ليصل شريحة المعلمات ورموز المجتمع حيث قالت:(انتشر حتى وسط المعلمات والمثقفات وحتى وسط النساء والرجال الممكن يكونوا رموز) بينما أكدت مسؤولة عن الشؤون الطلابية بإحدى الجامعات الكبيرة انتشار ظاهرة الزواج العرفي وسط الطلاب والطالبات قائلة:( أنا كنت مسؤولة عن الشؤون الاجتماعية للطلاب في جامعة كبيرة جداً مرت عليّ حالات زي دي الهم بكونو قاعدين أصحاب بجيبو ليهم ورقة عادية بتفقو عليها و بكون الولي ما موجود بعد فترة بتظهر المشكلات)

الخرطوم (أخبار الخليج 365)