الحكومة: قضية “البوشي” عامة وليست شخصية

قال وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، إن قضية وزيرة الشباب والرياضة، ولاء البوشي، والتي رفعتها للمحكمة، قضية عامة وليست شخصية، وإن الهجوم على الوزيرة تم بسبب سياساتها والتي تعبر عن سياسة الحكومة.

وبحسب الشروق كانت وزيرة الشباب والرياضة، ولاء البوشي، قد تظلمت الأسبوع المنصرم، ورفعت دعوى قضائية ضد أحد الدعاة، الذي اتهمها بالردة في معرض حديثه في أحدث الخطب تعليقاً على منافسات النساء في كرة القدم.

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وأعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري يوم الأربعاء، برئاسة د.عبدالله حمدوك، تضامنه مع وزيرة الشباب والرياضة، ولاء البوشي، في قضيتها التي رفعتها للمحكمة، مبيناً أن الهجوم على الوزيرة تم بسبب سياستها والتي تعبر عن سياسة الحكومة.

وقال محمد صالح في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، إن القضية ليست قضية شخصية وإنما قضية عامة، موضحاً أن مجلس الوزراء وجه وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإظهار هذا التضامن باعتبارها قضية عامة وليست قضية شخصية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)