التاريخ: 09-أكتوبر-2019
82 مشاهدة
استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير التربية والتعليم حول النقص في الفرص المتاحة في تعليم الأساس، وقدم تقدير ميزانية لضمان حصول أي طفل في سنه السادسة لمقعد مجاني في الدراسة، مبيناً أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتطبيق هذا الأمر بحلول 2020م .
وقال الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام في تصريحات صحفية إنه بحلول 2020 سيكون هناك مقعد مجاني وكتاب لكل طفل في سن السادسة في كل أنحاء السودان مع توفير الكتب مجاناً لهم دون دفع أي رسوم.
وبحسب السوداني حول قضية إعادة المفصولين للخدمة قال وزير الثقافة والإعلام إن رئيس مجلس الوزراء أمن على التوجيه السابق الخاص بإعادة كل المفصولين تعسفياً نتيجة لمشاركتهم في ثورة ديسمبر سواء كان ذلك في الاعتصامات أم المظاهرات، مبيناً أن هذا القرار ملزماً لكل أجهزة الدولة بإعادة المفصولين فوراً.
وفيما يتعلق بالمفصولين من 89 أوضح فيصل أن هناك مجموعات تمت إعادتها للخدمة وهناك مجموعات لم تتقدم بطلبات بجانب أن هناك مجموعات بلغت سن المعاش سيتم تسوية أوضاعهم، وكشف عن لجنة تم تكوينها لمراجعة كل ملفات المفصولين من الخدمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء: مقعد مجاني للدراسة لأي طفل في سن السادسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.