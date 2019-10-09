مجلس الوزراء: مقعد مجاني للدراسة لأي طفل في سن السادسة

استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير التربية والتعليم حول النقص في الفرص المتاحة في تعليم الأساس، وقدم تقدير ميزانية لضمان حصول أي طفل في سنه السادسة لمقعد مجاني في الدراسة، مبيناً أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتطبيق هذا الأمر بحلول 2020م .

وقال الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام في تصريحات صحفية إنه بحلول 2020 سيكون هناك مقعد مجاني وكتاب لكل طفل في سن السادسة في كل أنحاء السودان مع توفير الكتب مجاناً لهم دون دفع أي رسوم.

Advertisements

وبحسب السوداني حول قضية إعادة المفصولين للخدمة قال وزير الثقافة والإعلام إن رئيس مجلس الوزراء أمن على التوجيه السابق الخاص بإعادة كل المفصولين تعسفياً نتيجة لمشاركتهم في ثورة ديسمبر سواء كان ذلك في الاعتصامات أم المظاهرات، مبيناً أن هذا القرار ملزماً لكل أجهزة الدولة بإعادة المفصولين فوراً.

وفيما يتعلق بالمفصولين من 89 أوضح فيصل أن هناك مجموعات تمت إعادتها للخدمة وهناك مجموعات لم تتقدم بطلبات بجانب أن هناك مجموعات بلغت سن المعاش سيتم تسوية أوضاعهم، وكشف عن لجنة تم تكوينها لمراجعة كل ملفات المفصولين من الخدمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)