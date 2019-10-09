الهلال السوداني يصطدم بالنجم الساحلي والأهلي المصري

أوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي جرت بالعاصمة المصرية القاهرة الأربعاء، نادي الهلال السوداني، في مواجهة فرق الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي وبلاتنيوم ستارز الزيمبابوي، ضمن المجموعة الثانية.

وتأهل الهلال لهذا الدور على حساب نادي أنييمبا النيجيري بالتعادل ذهاباً بدون أهداف، والفوز إياباً بالخرطوم بهدف.

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بينما تأهل الأهلي المصري بعد الفوز على فريقي أطلع بره بطل جنوب السودان، وكانو سبورت الغيني في الدورين التمهيدي والـ32.

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