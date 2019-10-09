رئيس الأركان :القوات المسلحةخط الدفاع الأول-عن الوطن

(سونا) – اطلع الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة المكلف على مجمل الأوضاع الأمنية بقطاع الفرقة الرابعة عشر مشاة ولاية جنوب كردفان التي وصلها صباح اليوم في زيارة تفقدية على رأس وفد رفيع ضم رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان وعددا من قادة القوات المسلحة وكان في استقباله بمطار كادقلي اللواء الركن رشاد عبد الحميد إسماعيل قائد الفرقة الرابعة عشر والي ولاية جنوب كردفان المكلف وقادة التشكيلات والوحدات.

ولدى مخاطبته الضباط وضباط الصف والجنود بالفرقة أكد رئيس الأركان المشتركة أن القوات المسلحة ستظل خط الدفاع الأول عن الوطن ومكتسبات شعبه وهو واجبها المقدس على مر التأريخ، مؤكدا حرصها التام على إحلال الأمن والاستقرار في كل ربوع البلاد.

وأبان أن القوات المسلحة ماضية في تنفيذ خطط التطوير وإعادة البناء، مشيرا في هذا الصدد إلى اعتمادها العمل بنظام الأركان العامة والذي ستصدر القرارات في شأنه قريبا.

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وفي ذات السياق جدد حرص القيادة واهتمامها بمشروعات تقديم الخدمات للافراد في مجالات الصحة والتعليم وتخفيف أعباء المعيشة وتوفير السكن الملائم بالتركيز على الوحدات خارج العاصمة في كل الولايات في الفترة القادمة.

ولدى تفقده لقيادة اللواء (54 مشاة الدلنج) تلقى رئيس الأركان المشتركة تنويرا ضافيا حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة والمتعلقة بالاحتكاكات بين المزارعين والرعاة ووجه بمضاعفة الجهود المبذولة في الحفاظ على الأمن والاستقرار .

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