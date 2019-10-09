الهلال يكسر سلسلة هزائمة بالتعادل أمام الأهلي عطبرة

عطبرة _ (اليوم التالي)

كسر الهلال سلسلة خسائرة بتعادل بشق الأنفس أمام الأهلي عطبرة في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء لحساب الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأنقذ صهيب الثعلب الأزرق من خسارة مؤكدة بعدما نال هدفا في الدقيقة الأخيرة من الزمن بدل المهدر.

تقدم الهلال بهدف السبق عبر وليد الشعلة وأدرك آدم الدالي التعادل لأصحاب الأرض قبل أن يمنح الريح التقدم للأهلي وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل صهيب الثعلب هدفا مجنبا فريقه الخسارة.

النتيجة رفعت رصيد الأزرق لسبع نقاط فيما وضع الإكسبريس أول نقطة في رصيده. وكان الفريق العاصمي قد خسر مباراتين تواليا.

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