الدعم السريع تضبط أكبر شحنة مخدرات بالعاصمة الخرطوم

تمكنت قوات الدعم السريع اليوم من ضبط أكبر شحنة مخدرات بالخرطوم ووقف قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو على الضبطية بأرض المعسكرات بسوبا، بحسب وكالة الأنباء (سونا).

وقال بيان صحفي للناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع الأربعاء أن إدارة الاستخبارات بالدعم السريع تمكنت من ضبط حاوية بمنطقة خطاب بمواقف الشاحنات جوار المرور السريع مخبأ بداخلها كمية من المخدرات تقدر كميتها بسبعة ملايين حبة وقيمتها ب630 مليون جنيه وتقدر بالريال السعودي ب315 مليون ريال.

وأوضح الناطق الرسمي أن الحاوية تحركت من ميناء اللاذقية السورية يوم 5-9-2019 محملة ظاهريا بالفواكه التفاح والكمثرة ووصلت ميناء بورتسودان يوم 30-9-2019 تم التفتيش والفحص بواسطة الجمارك ومكافحة المخدرات بالميناء ووصلت الحاوية الخرطوم يوم الخميس 3-10 وتم تفريغها بالسوق المركزي بالخرطوم وكان المخطط إعادة شحن الحاوية بالبصل وإعادة التصدير إلى السعودية لاستلامها بواسطة صاحب الشحنة الأصلية بالسعودية.

وأضاف انه تم التعرف على الأطراف المنفذة للعملية والمستفيدة منها بالسودان والسعودية وتم التحفظ على سائق الشاحنة ومخلص الشحنة وصاحب شركة الشحن والوسيط الذي ساعد على استئجار الشاحنة ومورد الفواكه في الساعات الاولى من صباح اليوم وتم القبض على 4 مصريين وسوريين من العناصر الاجنبية المنفذة بالسودان داخل عربة ثلاجة مبردة بمنطقة الرصيرص وجاري القبض على السوري الذي كان دوره في العملية اعادة شحن الحاوية بصل واعادة تصديرها للسعودية كما تم التعرف على صاحب الشحنة الاصلي (الفواكه – والبصل) بالسعودية وسيتم تسليم المتهمين لجهات الاختصاص لاكمال الاجراءات الجنائية والقضائية .

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واوضح الناطق الرسمي في بيانه ان مثل هذه الجرائم توضح اسلوب الشبكات الاجرامية المنظمة والطابع الاجرامي الدولي الذي تقف خلفه عصابات ذات نفوذ متمدد عبر الدول وتستخدم فيه كل الاساليب والسبل لتنفيذ اجندتها وعملياتها كما ابرز البيان مهام قوات الدعم السريع في الدفاع عن حياض الوطن ومواجهة التهديدات الداخلية والخارجية وان محاربة الاتجار بالبشر ومحاربة تهريب المخدرات من صميم عملها وان الظاهرة قد انحسرت بفضل جهود الدعم السريع والشرطة .

واشار سيادته الى جهود قوات الدعم السريع في مكافحة تهريب السلع بكل انواعها والوقود والذهب والاسلحة والعربات عبر المنافذ المختلفة .

واشاد بجهود استخبارات الدعم السريع التي تصب في تصحيح المسارات الامنية والاقتصادية والاجتماعية .

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