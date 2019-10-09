قرار لمجلس الوزراء بإعادة المفصولين تعسفياً لمُشاركتهم في الثورة

الخرطوم: باج نيوز

أصدر رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك، اليوم “الأربعاء” قراراً بإعادة كل المفصولين تعسفياً نتيجة لمشاركتهم فى الثورة منذ ديسمبر 2018 .

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة د. فيصل محمد صالح وزير الثقافة في الإعلام في تصريحات صحفية ، أن رئيس الوزراء وجه في جلسة اليوم “الأربعاء” بمراجعة ملفات كل المفصولين منذ العام 1989 وإعادة من لا يزال يمكنه العمل و تسوية أوضاع من وصلوا سن المعاش.

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