إغلاق مطار الخرطوم لـ6 ساعات

أعلنت شركة مطار الخرطوم الدولي، إغلاق مدرج المطار لمدة 6 ساعات يوم الخميس 10 أكتوبر 2019، بغرض أعمال صيانة المدرج لتطبيق إجراءات التشغيل الآمن.

وقال مدير شركة مطار الخرطوم، عصام الدين أحمد محمد طاهر، للمركز الإعلامي للشركة “تقرر إغلاق مدرج مطار الخرطوم الدولي لمدة 6 ساعات ليوم الخميس 10 أكتوبر 2019، اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

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وأضاف أن الغرض من الإغلاق أعمال صيانة المدرج لتطبيق إجراءات التشغيل الآمن بمطار الخرطوم، موضحاً أنه تم التنسيق الكامل لتسيير العمل بالصورة المطلوبة قبل وبعد الإغلاق.

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