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مجلس الوزراء: مجانية تعليم الأساس بحلول العام 2020

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مصدر الخبر / باج نيوز 0 تبليغ

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الخرطوم: باج نيوز

وجه مجلس الوزراء بأن يكون العام 2020 لمجانية التعليم الأساسى فى كل انحاء السودان.

وقال  الناطق الرسمي باسم الحكومة، د.فيصل محمد صالح وزير الثقافة و الاعلام  في تصريحات صحفية اليوم “الأربعاء” ، إن المجلس استمع لتقرير من وزير التربية و رأى أن الميزانية المقدمة لتوفير كتاب و مقعد لكل تلميذ وصل سن السادسة ليست كبيرة،  ووجه بتوفير الموارد المطلوبة، وأكد أن العام المقبل سيجد كل طالب مقعد و كتاب مجاناً.

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