مجلس الوزراء: مجانية تعليم الأساس بحلول العام 2020

الخرطوم: باج نيوز

وجه مجلس الوزراء بأن يكون العام 2020 لمجانية التعليم الأساسى فى كل انحاء السودان.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، د.فيصل محمد صالح وزير الثقافة و الاعلام في تصريحات صحفية اليوم “الأربعاء” ، إن المجلس استمع لتقرير من وزير التربية و رأى أن الميزانية المقدمة لتوفير كتاب و مقعد لكل تلميذ وصل سن السادسة ليست كبيرة، ووجه بتوفير الموارد المطلوبة، وأكد أن العام المقبل سيجد كل طالب مقعد و كتاب مجاناً.

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