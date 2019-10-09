“نائب السيادي”: السودان أصبح درع العالم في مكافحة الجريمة العابرة والمنظمة

الخرطوم: باج نيوز

ضبطت قوات الدعم السريع اليوم “الأربعاء” شحنة ضخمة من الحبوب المخدرة على متن حاوية قادمة من سوريا في طريقها للسعودية تقدر بأكثر من (315) مليون ريال سعودي.

ووصف نائب رئيس المجلس السيادي، قائد “الدعم السريع” الفريق اول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، العملية بالنوعية، وكشف عن ضبط كافة أفراد الخلية، وأكد أنهم أجانب وبينهم سودانيين، وقال “حميدتي” خلال وقوفه على ضبط الحاوية اليوم ، إن السودان أصبح درع العالم في مكافحة الجريمة العابرة المنظمة، وقال “السودان يعمل الآن إنابة عن العالم في مكافحة هذه الجريمة”. وطالب المجتمع الدولي بدعم السودان لمواجهة الجريمة العابرة المنظمة، وأضاف بأن عملية تهريب الحبوب المخدرة إقليمية، وأن السودان دولة معبر ولا علاقة له بالشحنة. وأكد “حميدتي”، أن العالم يجب أن يعي الدور الكبير الذي يقوم به السودان في مكافحة الجريمة العابرة المنظمة، وضرورة دعمه ومده بالتقنيات الحديثة وغيرها لمحاربتها، ووجه بالتشديد في مراقبة الصادرات بحراً وبراً.

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من جانبه، وصف مدير عام الشرطة الفريق أول عادل بشائر، العملية بالنوعية، ولفت الى أن الجريمة العابرة المنظمة تشكل تحدياً للسودان، ودعا المجتمع الدولي لدعم السودان في مكافحتها.

من جهته، أكد مدير عام جهاز المخابرات العامة الفريق أول ابوبكر دمبلاب، أن الضبطية تكشف مدى التنسيق الكامل بين المنظومة الامنية، واشاد بالقوة التي نفذت العملية.

بدروه، كشف الناطق باسم “الدعم السريع” العميد جمال جمعة، أن الحاوية تحركت من ميناء اللاذقية السوري محملة ظاهرياً بشحنة تفاح وكمثرى وبداخلها شحنة الحبوب المخدرة، وأنه تم القبض على العناصر المنفذة للعملية داخل عربة ثلاجة بالروصيرص بالنيل الأزرق وعددهم اربعة (سوريين ومصريين)، وجارٍ القبض على سوري لعب دوراً في إعادة شحن الحاوية (بصل) وإعادة تصديرها للسعودية، وقال إنه تم التعرف على صاحب الشحنة الأصلي (الفواكه، البصل) بالسعودية، والتعرف على الأطراف المنفذة والقبض على صاحب الشاحنة وصاحب شركة الشحن والوسيط ومورد الشحنة. وكشف جمعة، أن قيمة الشحنة تقدر باكثر من (315) مليون ريال سعودي، وأكد أنه سيتم تسليم المتهمين لجهات الاختصاص لاكمال الاجراءات.

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