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سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الهلال يصطدم بالأهلي المصري والنجم الساحلي وبلاتينيوم الزيمبابوي

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مصدر الخبر / صحيفة الصيحة 0 تبليغ

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القاهرة:وكالات – الصيحة الآن

أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت مساء اليوم (الأربعاء)، في مدينة السادس من أكتوبر المصرية، عن مواجهات نارية للأندية العربية المشاركة بالبطولة،حيث يواجه ممثل السودان الوحيد (الهلال) الأهلي المصري والنجم الساحلي وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وضمت المجموعة الأولى، مازيمبي الكونغولي، بالإضافة إلى الفائز من مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون السنغالي، وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي، وزيسكو يونايتد الزامبي. فيما شهدت المجموعة الثانية، صدامًا بين 3 أندية عربية وهي: الأهلي المصري، والنجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني، بجانب فريق بلاتينيوم الزيمبابوي .

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ويواجه الوداد المغربي، فرق اتحاد الجزائر، وصن داونز الجنوب أفريقي، وبيترو أتلتيكو الأنجولي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويصطدم حامل اللقب، الترجي التونسي، بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، في المجموعة الرابعة، ويزاحمهما في المنافسة شبيبة القبائل الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي.

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