الهلال السوداني يصطدم بالأهلي المصري والنجم الساحلي في أبطال أفريقيا

الخرطوم: باج نيوز

أسفرت قرعة دوري المجموعات لأبطال أفريقيا عن مواجهاتٍ قوية للأندية العربية التي تأهلت إلى هذه المرحلة.

وسيصطدم الهلال السوداني بكلٍ من النجم الساحلي، والأهلي المصري، وبلاتينيوم الزيمباوي، وذلك ضمن المجموعة الثانية.

وضمت المجموعة الأولى مازيمبي الكونغولي، بالإضافة إلى الفائز من مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون السنغالي، وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي، وزيسكو يونايتد الزامبي.

أما المجموعة الثالثة، فستشهد صدامًا قويًا بين الوداد المغربي، فرق اتحاد الجزائر، وصن داونز الجنوب أفريقي، وبيترو أتلتيكو الأنجولي،

وفي المجموعة الرابعة أوقعت القرعة الترجي التونسي في مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي،شبيبة القبائل الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف” قد أعلن تصنيف الأندية المتواجدة في دوري المجموعات.

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وضم التصنيف الأوّل كلاً من الترجي التونسي حامل اللقب، الوداد المغربي، مازيمبي الكونغولي، الأهلي المصري.

فيما ضم التصنيف الثاني أندية النجم الساحلي التونسي، صن داونز الجنوب أفريقي، الرجاء المغربي، الزمالك أو جينيراسيون فوت.

وجاء أندية التصنيف الثالث بقيادة اتحاد الجزائر، زيسكو الزامبي، فيتا كلوب الكونغولي، الهلال السوداني.

وضمت أندية التصنيف الرابع بريميرو دو أوجوستو الأنجولي، بلاتينيوم الزيمبابوي، بيترو دي لواندا الأنجولي وشبيبة القبائل الجزائري.

وكان”كاف” قد قرّر إعادة مباراة الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي لتلعب في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ضمن إياب دور الـ”32″ من دوري أبطال أفريقيا.

المجموعة الأولى بريميرو دو أوجوستو الأنجولي مازيمبي الكونغولي الزمالك المصري أو جينيراسيون فوت السنغالي زيسكو الزامبي المجموعة الثانية النجم الساحلي التونسي الهلال السوداني بلاتينيوم الزيمبابوي الأهلي المصري المجموعة الثالثة اتحاد الجزائر صن داونز الجنوب أفريقي بيترو أتلتيكو الأنجولي الوداد المغربي المجموعة الرابعة الرجاء البيضاوي شبيبة القبائل الجزائري فيتا كلوب الكونغولي الترجي التونسي

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