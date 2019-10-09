قرعة دوري أبطال افريقيا توقع الهلال أمام الأهلي المصري، النجم الساحلي وبطل زيمبابوي

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أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، في مدينة السادس من أكتوبر المصرية، عن مواجهات نارية للأندية العربية المشاركة بالبطولة. وضمت المجموعة الأولى، مازيمبي الكونغولي، بالإضافة إلى الفائز من مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون السنغالي، وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي، وزيسكو يونايتد الزامبي. فيما شهدت المجموعة الثانية، صدامًا بين 3 أندية عربية وهي: الأهلي المصري، والنجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني، بجانب فريق بلاتينيوم الزيمبابوي. ويواجه الوداد المغربي، فرق اتحاد الجزائر، وصن داونز الجنوب أفريقي، وبيترو أتلتيكو الأنجولي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة. ويصطدم حامل اللقب، الترجي التونسي، بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، في المجموعة الرابعة، ويزاحمهما في المنافسة شبيبة القبائل الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي. وشارك أسطورة مصر أحمد حسن، في عملية القرعة، التي أدارها نائب أمين عام الكاف أنطوني بافو، ومدير إدارة المسابقات سامسون أدامو، في الحفل الذي حضره ممثلو الفرق المتأهلة. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سودانيل

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