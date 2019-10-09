نتيجة قرعة مباريات دوري أبطال أفريقيا 2019 مجموعة الهلال تشهد صدامًا عربيًا – جدول

نتيجة قرعة مباريات دوري أبطال أفريقيا 2019 مجموعة الهلال تشهد صدامًا بين أندية عربية

أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، في مدينة السادس من أكتوبر المصرية، عن مواجهات نارية للأندية العربية المشاركة بالبطولة.

وضمت المجموعة الأولى، مازيمبي الكونغولي، بالإضافة إلى الفائز من مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون السنغالي، وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي، وزيسكو يونايتد الزامبي.

فيما شهدت المجموعة الثانية، صدامًا بين 3 أندية عربية وهي: الأهلي المصري، والنجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني، بجانب فريق بلاتينيوم الزيمبابوي.

Advertisements

ويواجه الوداد المغربي، فرق اتحاد الجزائر، وصن داونز الجنوب أفريقي، وبيترو أتلتيكو الأنجولي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويصطدم حامل اللقب، الترجي التونسي، بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، في المجموعة الرابعة، ويزاحمهما في المنافسة شبيبة القبائل الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي.

نتيجة القرعة

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني