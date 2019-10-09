قطر تدعو "البرهان" و"حمدوك" لزيارة الدوحة

قدّم المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري، الذي يزور الخرطوم هذه الأيام، دعوة رسمية من القيادة القطرية لرئيسي مجلس السيادة ومجلس الوزراء لزيارة الدوحة .

والتقى وزير شؤون مجلس الوزراء، عمر بشير مانيس، الأربعاء، بالمبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، مطلق القحطاني.

وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة .

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وأكد مانيس متانة العلاقات بين السودان وقطر، ممتدحاً مواقف قطر الداعمة للسودان وجهودها في إحلال عملية السلام بدارفور.

من جهته أعلن المبعوث القطري دعم بلاده لبرامج حكومة الفترة الانتقالية، ووقوف قطر مع السودان لإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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