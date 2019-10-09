منتخب جنوب السودان يقلب تأخره أمام سيشيل إلى فوز

فاز منتخب جنوب السودان "النجم الساطع"، اليوم الأربعاء، على ضيفه منتخب سيشيل (2/1) في المباراة الأولى بين المنتخبين التي استضافها استاد المريخ، ضمن الملحق التكميلي لتصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

تقدم منتخب سيشيل عن طريق ستان إيثر في الدقيقة 13 بتسديدة مباغتة من خارج الصندوق بقدمه اليسرى، قبل أن يدرك كوانج توك كيرجوك التعادل لجنوب السودان في الدقيقة 21، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويصنع الهدف الثاني لجنوب السودان في الدقيقة 44 والذي أحرزه جوزيف كوج.

وسيطر جنوب السودان على مجريات اللقاء بسبب حركة لاعبيه المنظمة وترابط خطوطه، وضاعت له فرصة هدف مؤكد، حين مرر المهاجم العملاق كينجوك وآل آثيو خلف المدافعين، لجوزيف كوج القادم الخلف، لينفرد بحارس سيشيل إيان آهكونج وسدد زاحفة حولها الأخير لركلة زاوية.

وتحصل منتخب جنوب السودان على عدة ركلات ركنية بسبب وضعه ضيفه السيشلي تحت الضغط، وفي الدقيقة 12 أضاع كينجوك وال آثيو حين تلاعب بمدافعين داخل الصندوق، ولكنه تأخر في لحظة التسديد في المرمى المكشوف، لينجح الدفاع في تشتيت.

وفي الدقيقة 13، وعلى عكس مجريات اللعب فاجأ منتخب سيشيل أصحاب الأرض، بالهدف الأول في المباراة من تسديدة مباغتة من خارج الصندوق بالقدم اليسرى عن طريق ستان إيثر، غالطت حارس جنوب السودان ماجوك. وأضاع بعدها منتخب جنوب السودان فرصة مؤكدة من جوزيف وكينجوك.

وفي الدقيقة 21 روض طوك كونج أفضل لاعبي جنوب السودان في الوسط والهجوم، كرة عالية بصدره خلف المدافعين، وصلته من إيمانويل توماس لوميري، ونجح في وضعها بهدوء فوق حارس المرمى، مدركًا التعادل لمنتخبه.

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ووضع منتخب جنوب السودان، ضيفه تحت الضغط حتى نال الهدف الثاني من صناعة إيمانويل أيضا، حين مرر لطوك في مركز الجناح الأيسر، الذي عكس كرة زاحفة قابلها جوزيف كوج ووضعها في المرمى في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سطر منتخب جنوب السودان على الشوط الثاني بشكل مطلق ووضع ضيفه تحت الحصار، والذي اعتمد على الهجمات المرتدة التي لم تشكل أي خطورة على مرمى جنوب السودان.

وضاعت فرصا كثيرة وأهدافا محققة لجنوب السودان من الثلاثي جوزيف وطوك وكينجوك.

وفي الدقيقة 90 عكس البديل جيمي مايكل كرة زاحقة داخل الست ياردات قابلها كينجوك بلعبة ذكية بكعب الرجل لكن حارس نجح في السيطرة عليها.

وسوف يتواجه المنتخبان يوم الأحد المقبل بمدينة فيكتوريا عاصمة سيشيل، وسينضم الفائز بمجموع المباراتين إلى المجموعة التي سوف تضم كل من أوغندا وبوركينا فاسو ومالاوي.