ملك المغرب يعين 22 وزيرا في التعديل الحكومي

وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة وأعضاء حكومة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، برئاسة العثماني.
وذكرت الوكالة أن المغرب أجرى تعديلا وزاريا اليوم الأربعاء لتشمل الحكومة 23 وزيرا، وهو عدد أقل من التشكيل السابق، لكن وزيري المالية والخارجية احتفظا بمنصبيهما.
وأضافت الوكالة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس صدق على تعيين الوزراء الجدد الذين رشحهم رئيس الوزراء سعد الدين العثماني.
وكان العاهل المغربي كلف رئيس الوزراء هذا الصيف بإجراء تعديل وزاري.
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