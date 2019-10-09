مجلس الأمن يبحث يوم الخميس الملف السوري بعد بدء الهجوم التركي

وذكر الدبلوماسيون أن الجلسة ستعقد لبحث الوضع في سوريا بعد طلب من أعضاء أوروبيين وهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.
وفي وقت سابق، اليوم، قال رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، جيري ماثيوز ماتغيلا: "نأمل في بحث الوضع شمال سوريا قريبا وعلى تركيا ضبط النفس".
ودعا جيري ماثيوز ماتغيلا تركيا إلى التركيز على حماية المدنيين وممارسة أقصى درجات ضبط النفس في عمليتها الجديدة شمال شرقي سوريا.
وأعرب مندوب جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، قبيل اجتماع يعقده مجلس الأمن بشأن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن أمله في أن يعقد المجلس قريبا اجتماعا خاصا بمستجدات الوضع شمال شرقي سوريا.
وشدد الدبلوماسي الإفريقي، الذي يترأس مجلس الأمن في أكتوبر، على ضرورة أن تبدأ الدول المعنية بمتابعة الأوضاع الإنسانية في سوريا، وهي بلجيكا وألمانيا والكويت، بالعمل على ترتيب الجلسة.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن مساء الأربعاء 9 أكتوبر، بدء عملية "نبع السلام" العسكرية شمال شرق سوريا.
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