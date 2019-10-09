مع بدء العملية التركية.. قوات كردية سورية توقف عملياتها ضد داعش

وقال مصدر عسكري كردي: إن ”قوات سوريا الديمقراطية (التي يقودها أكراد) أوقفت العمليات ضد داعش؛ لأنه يستحيل تنفيذ أي عملية في الوقت الذي تتعرض فيه للتهديد من قبل جيش كبير على الحدود الشمالية“.
وأكد أحد المسؤولين الأمريكيين، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن تعليق العمليات أثر أيضًا على التدريب الأمريكي الخاص بقوات معنية بحفظ الاستقرار في سوريا.
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