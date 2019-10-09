بث مباشر.. قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

وستجرى القرعة، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والسابعة بتوقيت القاهرة، وستتم قرعة دوري الأبطال في البداية بحضور مندوبي جميع الأندية التي نجحت في التأهل إلى دور الـ16 بما فيها الزمالك وجينيراسيون فوت، وكذلك الأندية التي تأهلت إلى دور الـ32 في بطولة الكونفدرالية.
وستبث القناة الإخبارية المفتوحة في شبكة ”بي إن سبورتس“ القرعة على الهواء مباشرة لجميع المشاهدين في الوطن العربي، بالإضافة إلى قناة أون سبورت.
وتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات إلى أربع مجموعات بواقع أربعة فرق في كل مجموعة:
التصنيف الأول: الترجي التونسي حامل اللقب والأهلي المصري ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية والوداد البيضاوي المغربي.
التصنيف الثاني: النجم الساحلي التونس وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والرجاء المغربي والمتأهل من الزمالك وجينيراسيون فوت.
التصنيف الثالث: اتحاد العاصمة الجزائري وزيسكو يونايتد الزامبي وفيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية والهلال السوداني.
التصنيف الرابع: بريميرو دي أغوستو الأنغولي وشبيبة القبائل الجزائري وبترو إتليتكو الأنغولي وبلاتينيوم من زيمبابوي
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