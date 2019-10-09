الحكومة تقرر إيقاف استخدام الزئبق والسيانيد في التعدين

وكانت مدينة "تلودى" فى جنوب كُردفان جنوب السودان قد شهدت هجوما استهدف مصانع وشركات للتعدين، أسفرت عن سقوط ضحايا وخسائر مادية، كما تكررت الوقفات الاحتجاجية فى عدة مواقع أمام شركات للتعدين، احتجاجا على استخدام مواد يقول المحتجون إنها مُضرة بالبيئة، فضلا عن مطالبهم بمساهمة تلك الشركات فى تنمية مجتمعاتهم.
وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السودانى، فى تصريحات صحفية عقب اجتماع الحكومة اليوم، "إنه كان من المفترض أن تتدخل السلطات فى قضية "تلودى" مبكرا، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أوقف عمل هذه الشركات، وقرر تعيين مشرفين بيئيين من أبناء المنطقة لمراقبة العمل فى مجال التعدين وإبلاغ السلطات عن أى خروقات تضر بالبيئة"، مضيفا أن المجلس وجه بمراجعة سياسات التعدين بالسودان حتى تكون سياسة موحدة وملزمة لكل الشركات.
فى غضون ذلك، عقدت اللجنة المنظمة لمؤتمر "قضايا التعدين فى السودان"، برعاية عضو مجلس السيادة الانتقالى صديق تاور، اجتماعها الأول فى القصر الجمهورى اليوم، وضمت اللجنة المكونات ذات الصلة بالعمل البيئى والقانونى والنظام المجتمعى، وناقش الاجتماع أدوار هذه المكونات بالإضافة للآثار السلبية التى ترتبت على صحة الإنسان، والصحة البيئية، والمهددات المستقبلية الناجمة عن التعدين العشوائى ومخلفاته من المواد الخام التى ما تزال عالقة بكميات كبيرة فى مواقع التعدين.
وقال حيدر الصافى مدير مركز بحوث الغابات والصمغ العربى عضو اللجنة، فى تصريح عقب اجتماع اللجنة، "إن اللجنة توصلت إلى عدد من الأفكار والتصورات تم رفعها إلى عضو مجلس السيادة صديق تاور، مشيرا إلى أن المؤتمر من المنتظر عقده الشهر المقبل بهدف التوصل إلى ورقة فنية تمثل الجانب القانونى والصحى المتعلق بالإرشاد والتدريب والتعامل مع المواد ذات المخاطر، مثل "السيانيد" و"الزئبق"، لتصبح خطة استراتيجة للتعدين فى المستقبل.
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