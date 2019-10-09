عاصي الحلاني يشارك في مهرجان "عز ومجد بيروت في سباق الخيل"

يستعد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، للمشاركة في إحياء مهرجان "مجد وعز بيروت في سباق الخيل" وذلك يوم السبت، المقبل الموافق الثاني عشر من أكتوبر الجاري.

ويقام المهرجان برعاية كلًا من دولة الرئيس سعد الحريري وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان عاصي الحلاني قد تعرض لحادث جسيم كاد أن يودي بحياته لولا تدخل العناية الإلهية لإنقاذه.

حيث سقط الحلاني من على ظهر الحصان وتم نقله على المستشفى التي كان يرقد فيها مكتشفه المخرج الراحل سيمون أسمر.

وكان مدير أعماله شريف ضياء، قد كشف عن إصاباته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك قائلًا: "الحمد لله على كل شيء، أشكر كل شخص كتب لى واتصل بى للاطمئنان على صحة الفنان عاصى الحلانى.

وتابع: بُناء على رغبة أسرة الفنان عاصي تكتمنا علي الخبر والحمد لله بفضل الله و دعوات المحبين والتي ساهمت في نجاة الفنان عاصي من خطر كبير فقد تعثر الحصان منكباً على وجهه وسقط عاصي إمامه ليسقط الحصان فوق عاصي على الخد الأيسر لعاصي بقوة فى الأرض.

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وأضاف: سقط على يده اليسرى ثم ارتمى الحصان بكل ثقله على عاصب ضاغطاً على الرقبة والقفص الصدرى ثم غاب عاصب عن الوعب وتلك القصة رواها لنا الوليد ابنه حيث بدأ عاصي يستعيد وعيه في المستشفى بعد فترة وكان فاقداً للذاكرة ولا يدري ماذا حدث، وأول شئ قاله أين الوليد ؟ ثم سأل عن زوجته كوليت والاسرة.

من جانب آخر، يستعد الحلاني لإحياء حفل مهرجان الموسيقى العربية الـ 28 داخل دار الأوبرا، وذلك في الثامن من شهر نوفمبر المقبلـ، ومن المقرر أن يقدم الحلاني باقة مميزة متنوعة من أجمل الأغنيات التي يتفاعل معها الجمهور ويعشقون سماعها بصوته.

وجدير بالذكر أن أغنية اضحكي للحلاني قد حققت نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت حاجز 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني وميكس وماستر محمد المقهور.

