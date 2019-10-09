الإفراج عن نبيل القروي المرشح بالانتخابات الرئاسية في تونس

وقررت محكمة التعقيب الإفراج عن القروي، بعد قبول طعن الذي قدمه محاموه، شكلًا ومضمونًا.
ومثل نبيل القروي، اليوم، أمام القضاء، للنظر في إمكانية الإفراج عنه حتى يتمكن من القيام بحملته الانتخابية خلال الدور الثاني من السباق الانتخابي.
وطالبت هيئة الدفاع عن القروي، بضرورة الإسراع بالنظر بطلب الإفراج عنه، قبل يوم الاقتراع، الذي حددته هيئة الانتخابات التونسية يوم 13 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
والأسبوع الماضي، رفض القطب القضائي المالي، الإفراج عن القروي، بعد أيام قليلة من صعوده إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، رغم التحركات التي قام بها حزب ”قلب تونس“، للإفراج عن رئيسه، للمشاركة في الحملة الانتخابية.
وتم اعتقال القروي يوم 23 أغسطس، في قضايا تهرب ضريبي وتبييض للأموال ، قامت برفعها منظمة ”أنا يقظ“.
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