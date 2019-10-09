وتبعا لموقع FlotProm فإن المشروع رقم 23570 الذي بدأه الخبراء في المركز يهدف إلى تطوير سفينة خاصة قادرة على انتشال مختلف الأجسام الغارقة من قاع المحيطات والبحار، بما فيها السفن والغواصات الغارقة، والأجسام التي قد تشكل تهديدا للحياة البحرية.
كما يشير الخبراء في مركز"كريلوف" الروسي إلى أن سفينتهم المنتظرة ستكون متعددة الاستخدامات، ويمكن الاعتماد عليها أيضا في عمليات نقل الآليات الثقيلة تحت الماء، وإصلاح الأنابيب المستخدمة لنقل الغاز والنفط في قاع البحار.
وستحصل السفينة المذكورة على معدات متطورة تساعدها في عمليات الإنقاذ وإجلاء المصابين والعالقين في السفن والغواصات الغارقة.
ومن المفترض أن يبدأ بناء هذه السفينة العام القادم، لتحصل على هيكل بطول 137 مترا وعرض 36 م، وتزود بـ 56 رافعة باستطاعة كل منها رفع 14 طنا من أعماق تصل إلى 500 م.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تطور سفينة خاصة لرفع الأجسام الغارقة في البحار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.