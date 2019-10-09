تيتي ينتقد تعارض مباريات المنتخب البرازيلي مع لقاءات الأندية في الدوري والكأس

انتقد تيتي مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم الاتحاد المحلي للعبة بسبب عدم التزامه بالمواعيد الخاصة بالاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) وقال إنه يشعر بالأسف لضمه لاعبين يشاركون في مباريات مهمة في الدوري والكأس من أجل المشاركة مع المنتخب.

وقال تيتي للصحفيين عشية المباراة الودية أمام السنغال في سنغافورة غدًا الخميس: ”عندما يلعب المنتخب الوطني يجب ألا يكون هناك مباريات للأندية متعارضة معه، أختار لاعبي فريقي، أقوم بذلك وقلبي يعتصره الألم“.

واختار تيتي ثمانية لاعبين محليين في تشكيلته لمواجهة السنغال ونيجيريا وهو المنتخب الذي سيواجهه أيضًا في سنغافورة يوم الأحد المقبل ويعني استدعاء هؤلاء ان الأمر يتجاوز مجرد السفر في رحلات مرهقة.

ويجب على فلامنغو متصدر الدوري أن يتأقلم على اللعب بدون المدافع رودريغو كايو والمهاجم جابرييل باربوسا لمباراتين في الدوري على الأقل بينما سيلعب بالميراس، الذي يتراجع خلفه بفارق خمس نقاط في المركز الثاني، بدون الحارس ويفرتون في مباراة اليوم الأربعاء أمام سانتوس صاحب المركز الثالث.

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وسيستعيد فلامنغو وغريميو، الذي انضم الثنائي التابع له والمؤلف من ايفرتون وماتيوس هنريك لتشكيلة منتخب البرازيل، خدمات اللاعبين لديهما قبل أيام قليلة على خوض إياب الدور قبل النهائي لكأس ليبرتادوريس في ريو في 23 أكتوبر تشرين الأول الجاري، وانتهت مباراة الذهاب على استاد غريميو بالتعادل 1-1.

وانتقد تيتي، لين الطباع في العادة، شركة بيتش التي تدير المباريات الودية المقررة للبرازيل، ولأن العشب في استاد سنغافورة الوطني ليس في أفضل حالاته، لم يسمح المنظمون للاعبين بالتدريب هناك قبل المباراة.

وأكد تيتي أن نيمار سيخوض مباراته رقم 100 له على الصعيد الدولي إلى جانب روبرتو فيرمينو وجابرييل جيسوس.