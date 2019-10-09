حكومة حمدوك تعتزم تنفيذ 435 برنامج عمل خلال المرحلة الانتقالية

وقال المجلس في اجتماعه الدوري إنه أجاز خطة عمل الحكومة للأشهر الستة المقبلة في قطاعات الحكم والإدارة وقطاع التنمية الاقتصادية وقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية.
وأفاد المتحدث باسم الحكومة الانتقالية، وزير الإعلام فيصل محمد صالح، بأن برنامج الحكومة سيكون جاهزًا للتنفيذ في غضون يوم الأحد المقبل.
وأثارت تصريحات نسبت لرئيس الوزراء غداة زيارته السعودية، الإثنين الماضي، بأنه لم يتسلم من قوى الحرية والتغيير برنامج عمل للحكومة الانتقالية حتى الآن، الجدل، لكن وزير الإعلام قال إن نقل تصريحات ”حمدوك“ لم يكن دقيقًا بشأن عدم تسلمه البرنامج.
وذكر صالح في تصريحات صحفية، الإثنين، أن مجلس الوزراء وضع الخطة في إطار برنامج لعام كامل، إلا أن الجدولة مخصصة لستة أشهر لأجل تسهيل عملية التقويم والتقييم، بجانب المراقبة والمحاسبة من قبل الرأي العام.
وأشار إلى أن جملة الأنشطة والبرامج التي تضمنتها خطة الحكومة بلغت 435 برنامجًا، تقوم بتنفيذها الوزارات المختلفة.
واعتمد اجتماع الوزراء لجنة وزارية للنظر في أي نقائص بخطة الحكومة وتكملتها من برنامج الحرية والتغيير.
ويأمل السودانيون في طرح برامج إسعافية مستعجلة في الاقتصاد والخدمات والسلام تخفف الأزمة المعيشية القاسية، وتنهي حالة الاحتقان في البلاد.
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