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وزير المالية السوداني يتوجه لواشنطن

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 09-أكتوبر-2019

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وزير المالية السوداني يتوجه لواشنطن

توجه وزير المالية، د. إبراهيم أحمد البدوي، إلى مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة هناك في الفترة من 14- 20 من أكتوبر الجاري .

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وبحسب الشروق تناقش الاجتماعات السنوية طائفة من القضايا المتعلقة بالحد من الفقر والتنمية الاقتصادية الدولية والتمويل. ومن المقرر أن يلتقي وزير المالية على هامش الاجتماعات، بعدد من المسؤولين.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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