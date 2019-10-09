مجلس الوزراء يستمع إلى تنوير حول زيارة حمدوك للسعودية والإمارات

التاريخ: 09-أكتوبر-2019
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استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة د. عبد الله حمدوك إلى تنوير من رئيس الوزراء حول زيارته لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام في تصريحات صحفية إن الزيارة كانت ناجحة ومثمرة لجهة مساهمتها في تعزيز العلاقات الثنائية مع هذه الدول ودعمها لعلاقات التعاون الاقتصادي، مبينا أن الزيارة ركزت على الجانب الاقتصادي حيث عقد رئيس الوزراء والوفد المرافق له اجتماعا مع المستثمرين السعوديين، ناقشوا فيه الأوضاع الاقتصادية وتلقوا شكاوى من المستثمرين السعوديين حول عدم ثبات السياسات الاقتصادية في البلاد بجانب معوقات قوانين الاستثمار، وقال إن رئيس الوزراء وعد بتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين والعمل على إصلاح قوانين الاستثمار وإزالة كل المعوقات أمام المستثمرين.
وبحسب السوداني أضاف أن الوفد عقد أيضا اجتماعات على أعلى مستوى في دولة الإمارات ركزت حول تطوير العلاقات ودفع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأوضح فيصل أن نتائج الزيارة كانت إيجابية في مجملها .
تجدر الإشارة إلى أن الوفد ضم كل من الأستاذة أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية ومدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة ومدير جهاز المخابرات العامة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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