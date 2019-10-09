عاجل : إدانة 38 من جهاز الامن بقتل المعلم احمد

أدانت المحكمة المختصة بمحاكمة (41) من منتسبي جهاز الامن في قضية مقتل معلم خشم القربة (38) متهما بالاشتراك في القتل العمد والاعتقال غير المشروع و بحسب التيار نت أطلقت المحكمة سراح ثلاثة من المتهمين لعدم وجود بينة ترقي لادانتهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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