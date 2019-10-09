معايير صارمة لاختيار مدراء الجامعات الحكومية

أكدت وزيرة التعليم والبحث العلمي انتصار صغيرون ان من وقع عليهم الاختيار لشغل منصب مديري الجامعات الحكومية هم خلاصة عمل مكثف من لجنة من الخبراء شُهد لهم بالكفاءة والنزاهة في العمل الأكاديمي والإداري.

Advertisements

وبحسب التيار لفتت صغيرون عبر بيان صحفي تلقت التيار نت نسخة منه بأن لجنة الخبراء اعتمدت في منهج اختيارها للمرشح علي عدة معايير موضوعية من بينها: عدم التوجه السياسي الصارخ والقبول لدى الأسرة الجامعية وعدم شغل أي منصب دستوري أو مدير جامعة أو نائب مدير خلال فترة حكم الإنقاذ والمؤهل العلمي مع التميز الأكاديمي وأفضلية من هم في درجة الأستاذية والأستاذ المشارك والخبرة الأكاديمية والإدارية والاسهام في خدمة المجتمع، ذلك اتساقاً مع آمال وتطلعات ثورة ديسمبر المجيدة..وأعلنت صغيرون عن إنعقاد إجتماع اليوم الاربعاء لمديري الجامعات حول سياسات وبرامج المرحلة القادمة لأداء الجامعات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)