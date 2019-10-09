الأرصاد: أمطار غزيرة في (4) ولايات سودانية

التاريخ: 09-أكتوبر-2019
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أمطارٍ غزيرة في ولايات كلٍ من النيل الأزرق، سنار، غرب ووسط دارفور خلال الساعات المقبلة.
وفي المقابل، توقّعت الهيئة أمطارًا خفيفة في ولاية البحر الأحمر، كسلا، الجزيرة، النيل الأبيض، شمال كردفان، شمال دارفور، فيما أشارت إلى أنّها ستكون متوسطة في ولاية القضارف، شرق وجنوب دارفور، وغرب كردفان.
واليوم”الأربعاء”، هطلت أمطار بكلٍ من دنقلا، القضارف، الأبيض، النهود، نيالا، رشاد، الدمازين، بابنوسة، كادوقلي.
وأوضحت الهيئة في موقعها الرسمي اليوم أنّ الفاصل المداري يقع شمال كلٍ من كسلا، كريمة، الفاشر، الجنينة، وسيحافظ على موقعه بحسب ما أشارت.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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