إقالات جديد من مجلس الوزراء بإعفاء مدراء الحج والأوقاف والدعوة

أصدر مجلس الوزراء وبناءا علي توصية وزير الشؤون الدينية والاوقاف نصرالدين مفرح قرارا باعفاء مدراء الحج والعمرة والاوقاف والمجلس الأعلى للدعوة. Advertisements ونص القرار رقم 36 الذي اصدره رئيس الوزراء المفوض عمر مانيس علي اعفاء مدير الادارة العامة للحج والعمرة عمر مصطفى ومدير ديوان الاوقاف عمر احمد عمر الامام والامين العام للمجلس الاعلى للدعوة الاسلامية عبدالله الاردب. وبحسب سونا وجه القرار وزارة الشؤون الدينية والاوقاف والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الاخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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