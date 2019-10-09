الدعم السريع تضبط أكبر شحنة مخدرات بالخرطوم

تمكنت قوات الدعم السريع اليوم من القبض على أكبر شحنة مخدرات بالخرطوم ووقف قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو على الضبطية بأرض المعسكرات بسوبا.

وفي بيان صحفي للناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع أن إدارة الاستخبارات بالدعم السريع تمكنت من ضبط حاوية بمنطقة خطاب بمواقف الشاحنات جوار المرور السريع مخبأ بداخلها كمية من المخدرات تقدر بسبعة مليون حبة تقدر قيمتها

ب630مليون جنية مايعادل مليار وخمسون مليون جنية وتقدر بالريال السعودي ب315 مليون ريال وأوضح الناطق الرسمي أن الحاوية تحركت من ميناء الأزقية السورية يوم 5-9-2019 محملة ظاهريا بالفواكة التفاح والكثمرة ووصلت ميناء بورتسودان

يوم 30-9-2019 تم التفتيش والفحص بواسطة الجمارك ومكافحة المخدرات بالميناء ووصلت الحاوية الخرطوم يوم الخميس 3-10 وتم تفريقها بالسوق المركزي بالخرطوم وكان المخطط إعادة شحن الحاوية بالبصل وإعادة تصديرها إلى السعودية

لاستلامها بواسطة صاحب الشحنة الأصلية بالسعودية وأضاف انة تم التعرف على الأطراف المنفذين للعملية والمستفيدين منهابالسودان والسعودية وتم التحفظ على سائق الشاحنة ومخلص الشحنة وصاحب شركة الشحن و الوسيط الذي ساعد على استجار الشاحنة ومورد الفواكه في الساعات الاولي من صباح اليوم وتم القبض علي 4 مصريين وسوريين العناصر

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االاجنبية المنفذة بالسودان داخل عربة ثلاجة مبرد بمنطقة الرصيرص وجاري القبض علي السوري الذي دورة في العملية اعادة شحن الحاوية بصل واعادتها تصديرها للسعودية كما تم التعرف علي صاحب الشحنة الاصلي (الفواكة – والبصل ) بالسعودية وسيتم تسليم المتهمين لجهات الاختصاص لاكمال الاجراءات الجنائية والقضائية.

وبحسب سونا اوضح الناطق الرسمي في بيانة ان مثل هذة الجرائم توضح اسلوب الشبكات الاجرامية المنظمة والطابع الاجرامي الدولي الذي تقف خلفة عصابات ذات نفوذ متمدد عبر الدول وتستخدم فية كل الاساليب والسبل لتنفيذ اجندتها

وعملياتها كما ابرز البيان مهام قوات الدعم السريع في الدفاع عن حياض الوطن ومواجهة التهديدات الداخلية والخارجية وان واجبها محاربة الاتجار بالبشر ومحاربة تهريب المخدرات من صميم عملها وان الظاهرة قد انحسرت بفضل جهود الدعم

السريع والشرطة واشار سيادتة الي جهود قوات الدعم السريع في مكافحة تهريب السلع بكل انواعها والوقود والذهب والاسلحة والعربات عبر .المنافذ المختلفة واشاد بجهود استخبارات الدعم السريع التي تصب في تصحيح المسارات الامنية والاقتصادية والاجتماعية

الخرطوم(أخبار الخليج 365)