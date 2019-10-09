مجلس الوزراء يوجه بايقاف إستخدام الزئبق والسيانيد بشكل فوري

وجه مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة د.عبدالله حمدوك بايقاف استخدام الزئبق ومادة السيانيد في عمليات التعدين بشكل فوري كما وجه بتعديل الاتفاق مع الشركات العاملة في مجال التعدين بأن تخصص نسبة من عائد أرباحها لتنمية المجتمعات المحلية فضلا عن انشاء صندوق للتنمية في مناطق التعدين.

جاء ذلك خلال مداولات المجلس حول الاحداث التي شهدتها مدينة تلودي بولاية جنوب كردفان مؤخرا . وأوضح الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام في تصريحات صحفية ان كل المعلومات التي توفرت تؤكد أنه عدم مقتل أحد بل هنالك إصابات وجرحي وأعلن مسؤولية الحكومة عن حدوث تباطؤ في التعامل مع هذه القضية باعتبار أن اعتصام مواطني المنطقة امتد لفترة طويلة حيث كان من المفترض أن تتدخل السلطات في هذه القضية قبل وقت مبكر .

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وبحسب سونا قال ان مجلس الوزراء أوقف عمل هذه الشركات وقرر تعيين مشرفين بيئيين من أبناء المنطقة لمراقبة العمل في مجال التعدين والابلاغ عن اي خروقات تضر بالبيئة للسطات المختصة مبينا ان المجلس وجه ايضا بمراجعة سياسات التعدين بالبلاد حتي تكون سياسة موحدة وملزمة لكل الشركات.

وحول تعيين وزيري الثروة الحيوانية والبنية التحتية ورئيس القضاء والنائب العام قال فيصل أنه تم تحديد الاسماء ورفعها لمجلس السيادة موضحاً أنه بمجرد انتهاء المشاورات سيقوم رئيس الوزراء بإعلان أسماء الوزيرين فيما سيقوم مجلس السيادة بإعلان أسماء رئيس القضاء والنائب العام.

الخرطوم(كوشط نيوز)