مجلس الوزراء يعلن تضامنه مع ولاء البوشي

أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة د.عبد الله حمدوك تضامنه مع وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي في قضيتها التي رفعتها للمحكمة، مبينا أن الهجوم على الوزيرة تم بسبب سياستها والتي تعبر عن سياسة الحكومة.

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وبحسب سونا قال الأستاذ فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم إن القضية ليست قضية شخصية وإنما قضية عامة، موضحا أن مجلس الوزراء وجه وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإظهار هذا التضامن باعتبارها قضية عامة وليست قضية شخصية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)